Bergamonews.it - Gestione delle sindromi respiratorie: apre a Bergamo l’Hotspot Infettivologico

. Nella serata di lunedì 16 dicembre è stato apertodell’Asst Papa Giovanni XXIII dinell’ambito del progetto divirali durante i mesi invernali avviato da Regione Lombardia.Il servizio, attivo tutte le sere dalle 20 alle 24, ha l’obiettivo di offrire un supporto immediato ai pazienti negli orari di assenza del proprio medico curante, riducendo l’afflusso nei pronto soccorso per casi non urgenti.dell’Asst Papa Giovanni XXIII non è ad accesso diretto: i pazienti devono chiamare il numero 116117 (numero Nea della Continuità Assistenziale), gestito da Areu, che li metterà in contatto con un medico di continuità assistenziale per una consulenza telefonica che permetterà di valutare la necessità di indirizzarli al