Ultimouomo.com - Fuori casa

Leggi su Ultimouomo.com

è la nuova newsletter di Ultimo Uomo, che da questo lunedì i nostri abbonati troveranno nella propria casella di posta la mattina, come un cornetto appena sfornato.informerà i nostri abbonati di come è andato il weekend calcistico in giro per l’Europa e per il mondo. In questa puntata si parlerà quindi di Premier League e Bundesliga, ma anche di Scozia e Argentina. Cose notevoli e piccoli approfondimenti per tenervi informati e iniziare al meglio la settimana.Oggi pubblichiamo anche sul sito la prima puntata. Se vi piace, non siete ancora abbonati, e volete riceverla ogni settimana nella vostra casella di posta, potete rimediare cliccando qui. Il Bayern ha perso la prima partita in Bundesliga: è una notiziaIl Bayern ha perso la prima partita in Bundesliga: è una notizia.