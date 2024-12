Ilgiorno.it - Festa di Natale all’Avo . Una vita vicino a chi soffre

Un’occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami umani e guardare al futuro con rinnovato slancio. E così, anche quest’anno, ladidi Avo Segrate ha rappresentato un importante momento di aggregazione, che ha contribuito a riportare in primo piano i valori della solidarietà e dell’impegno. Con circa 200 iscritti, la sezione locale dell’Associazione volontari ospedalieri garantisce ascolto e supporto ai degenti del San Raffaele e agli ospiti della Rsa San Rocco. Da qualche tempo si è aggiunta l’attività di accoglienza nella Casa di comunità di Pioltello, dove gli utenti vengono aiutati ad orientarsi tra i servizi della struttura. Ladi, ospitata nell’aula Aristotele del San Raffaele e preceduta da una Messa nella chiesa dello stesso ospedale, ha consentito non solo di ripercorrere l’attività svolta durante l’anno, ma anche di accogliere i nuovi volontari che, concluso il percorso di formazione e tirocinio, saranno ora operativi a tutti gli effetti.