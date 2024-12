Sport.quotidiano.net - Feralpi, che fatica. Pari con l’Arzignano solo all’ultimo assalto

di Luca Marinoni SALÒ (Brescia) Un guizzo di Pilati al quinto ed ultimo minuto di recupero consente allaSalò di mantenere inviolato il Turina e raggiungere sull’1-1 un Arzignano sempre attento e concentrato. Un positivo epilogo che, visto l’andamento della gara, sembrava ormai impossibile per la squadra di Diana, sempre in svantaggio nonostante un rigore sciupato in avvio di ripresa da Di Molfetta ed una lunga serie di tiri dalla bandierina. Il tutto per una partita che pareva stregata per i gardesani, trafitti al 17’ del primo tempo da una splendida palombella di Lunghi, abile a beffare Rinaldi fuori dai pali. Nonostante l’inatteso svantaggio, lanon si disunisce e spinge con determinazione. Prima dell’intervallo Pietrelli e Pilati vanno vicini al gol, ma anche i gialloazzurri non si limitano a difendersi e pungono ancora con Cerretelli.