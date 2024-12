Ilfattoquotidiano.it - È morto Ennio Zingarelli, ex corteggiatore di Uomini e Donne: la ex Gemma Galgani lo ricorda

, 86 anni, ex fidanzato die concorrente di, èall’età di 86 anni. Lei dama non era ancora famosa come adesso, lui era unsimpatico e molto apprezzato per la sua verve: i due si fidanzarono davvero, tanto chelasciò il programma per vivere il suo amore con. Qualcosa nella storia però non funzionò, lui indeciso (troppo indeciso?) nel firmare le carte del divorzio, lei decisa di mettere fine a tutto. Però l’affetto è rimasto tanto che oggi la dama più famosa del trono over di Maria De Filippi ha postato una story con “Sei nell’anima” di Gianna Nannini che fa da solonna sonora e un cuore spezzato. I funerali si terranno martedì 17 dicembre alle ore 15.30 presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine.L'articolo È, exdi: la exloproviene da Il Fatto Quotidiano.