Dove vedere in tv Milano-Gerdau Minas Mondiale per club volley femminile | orario programma streaming

Martedì 17 dicembre (ore 02.00) si giocherà, match valido per la fase a gironi delperdi. La formazione lombarda incomincerà la propria avventura in questa rassegna iridata e scenderà in campo ad Hangzhou (Cina) per affrontare l’insidiosa compagine brasiliana in uno scontro diretto già fondamentale per le dinamiche della Pool A. Si tratta dell’esordio assoluto per le meneghine in questa competizione e la sfida contro le Campionesse del Sudamerica si presenta avvincente.si affiderà alle sue stelle di riferimento: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla e la centrale Anna Danesi, supportate dal martello Nika Daalderop e dalla centrale Hena Kurtagic, mentre è dase la palleggiatrice Alessia Orro riuscirà a essere della partita o se si dovrà ancora puntare su Konstantinidou.