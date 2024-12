Inter-news.it - Convocati Lazio, Baroni senza 2 giocatori con l’Inter (tra cui un titolare)

perappena diramati dal mister biancoceleste Marco. Non ci saranno dueimportante nei capitolini. Uno è un.INTER STASERA – Laquesta sera sarà impegnata all’Olimpico contronel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto, visto che le due squadre sono appaiate in classifica a quota 31 punti. Diramate le convocazioni da parte di Marco, dove non figurano Alessio Romagnoli e Matias Vecino. Il centrale difensivo, ex Milan, ha riportato un infortunio muscolare durante la partita contro il Napoli. Quanto all’uruguaiano ex Inter, Vecino si era fatto male nell’ultima sfida di Europa League contro il Ludogorets. Entrambi, inoltre, avevano saltato la partita di Europa League vinta dallaper 3-1 contro l’Ajax all’Amsterdam Arena.