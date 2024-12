Liberoquotidiano.it - Convivenza senza stress: i segreti per gestire le spese in una casa condivisa

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Adnkronos) - Milano, 16 Dicembre 2024 – La gestione dellein unainizia dalla definizione di un budget comune, uno strumento fondamentale per evitare conflitti e garantire unaserena. Stabilire con precisione quali sono leprincipali, come l'affitto, le bollette e i costi di manutenzione ordinaria, aiuta a creare una base solida. Questo approccio consente ai coinquilini di organizzare le proprie finanze personali tenendo conto dellecomuni. Un'idea utile è utilizzare un foglio di calcolo condiviso online o un'applicazione per monitorare lein tempo reale, permettendo a tutti di verificare come vengono distribuiti i costi.Lefisse, come energia elettrica, gas, acqua e connessione internet, rappresentano una parte consistente del bilancio mensile.