Sport.quotidiano.net - Consandolo passa di misura

1 junior corticella 0: Lesi, Bianconi (15’st Frighi), Bozzato, Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Soltana (41’st Hassan), Colino (24’st Nicolasi), Giberti (32’st Gentili), Colombani (18’st Cataldo). A disp: Guidi, Chahbouni, Trotta, Kalogeroupoulos. All. Dirani. JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Giorni (28’st Dos Santos), Venturi, Grassi (29’st Ruggeri), Soffritti, Franchini, Cinti, Caputo (37’st Lambertini), Dos Santos, Guerra, Baravelli (15’st Natale). A disp: Simone, Capizzi, Coletti, Di Marcello, Querzoli. All. Curcelli. Arbitro: Musolesi di Bologna. Marcatore: 30’pt Trentini. Note: ammoniti Colombani, Natale e Grassi. E’ stato più difficile del previsto per ilaver ragione del fanalino di coda Corticella, che si è presentato ad Argenta con una formazione nuova di zecca, dopo aver operato pesantemente sul mercato, con sei innesti, tutti prelevati dal Petroniano, lo stesso club dove ha pescato pure il, che si è rafforzato con Cataldo, Bozzato e Sortana, che ha debuttato giusto ieri.