Donnapop.it - Chiara Ferragni e Tronchetti Provera, è amore o solo business? Arriva l’affondo alla neo coppia

Leggi su Donnapop.it

Non appenaha ritrovato l’dopo la fine del suo matrimonio con Fedez, è tornata inevitabilmente al centro delle attenzioni mediatiche. Questa volta, però, il suo nuovo compagno non è un semplice sconosciuto, bensì Giovanni, erede di una delle famiglie più influenti e ricche d’Italia.La versione cheha dato della sua storia d’è quella di una relazione romantica, riservata e, per certi versi, di rinascita personale. La influencer, infatti, non perde occasione per descrivere la sua nuova relazione come genuina e autentica, con l’intento di differenziarsi dal passato turbolento. Eppure, come spesso accade, la realtà potrebbe essere diversa, e Selvaggia Lucarelli ha deciso di smantellare la narrazione patinata della, sollevando dubbi legittimi.