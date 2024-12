Thesocialpost.it - Cassino, precipita da cinque metri d’altezza e muore: la vittima è un operaio 32enne

Un volo di diversi, poi lo schianto violentissimo. Purtroppo fatale. È morto così undi 32 anni. La tragedia si è consumata intorno all’ora di pranzo del 16 dicembre. Siamo ain via Casilina sud. Introno alle 13.30 l’uomo ha detto ai colleghi che si andava a fumare una sigaretta. Non vendendolo tornare lo hanno cercato e l’hanno ritrovato a terra.Leggi anche: Romina Power a Verissimo: il dolore per Ylenia e la speranza di ritrovarlaChiamati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118 che però nulla hanno potuto per salvare la vita all’che al loro arrivo era già morto. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. Gli agenti cercheranno di capire se si sia trattato di un incidente, ipotesi che al momento è ritenuta la più probabile. Non sono per ora escluse altre piste.