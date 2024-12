Anteprima24.it - Benevento sempre più protagonista? Mastella: “Mediaticamente forte, turisticamente in crescita”

Tempo di lettura: < 1 minuto“La presenza diormai è un po’ ovunque: dallo sport con il calcio e non solo, alla tv con Sfida Impossibile, ogni sabato su Italia 1” ha dichiarato stamani il sindaco Clementea margine di un incontro alla Rocca dei Rettori. La puntata andata in onda sabato scorso ha totalizzato uno share del 3,2% con 409.000 spettatori, confermando una media negli ascolti in linea con quella delle scorse settimane.“Credo che ormai da alcuni anni, da quando ci sono io – ha aggiunto – ci sia una presenza mediatica notevole. Sia i cittadini che i visitatori possono notare una città tenuta nel miglior modo possibile e questo ci inorgoglisce e ci spinge a faremeglio. Speriamo di attrarrepiù persone qui”.si dichiara consapevole di “non poter competere con Firenze, Venezia, Roma o Milano, ma possiamo essere una seconda scelta, o al limite la terza.