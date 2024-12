Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, il segnale durante l'allenamento estremo in palestra: ora è pronta a tutto | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il bis al suo, per preparare un 2025 più ricco di soddisfazioni rispetto a un 2024 piuttosto deludente, facendosi conoscere in Italia non per i meriti sportivi bensì per essere la ragazza del numero uno del ranking: Jannik Sinner. Come il 23enne altoatesino, impegnato a Dubai fino alla Vigilia per preparare la stagione, la 26enne tennista russa sta aumentando l'intensità della sua preparazione in vista dell'inizio della prossima stagione. Dopo il post di sabato sul suo, ora la giocatrice ha concesso il bis, pubblicando alcune storie sul suo profilo Instagram. Nelle immagini undi, postato in origine dal suo preparatore atletico Santi Dimperio.è stata ripresa mentre faceva sollevamento pesi e altri esercizi per aumentare la forza fisica.