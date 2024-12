Danielebartocciblog.it - Alessandro Gabrielloni show in Como-Roma: impazza la Pizza Gabrielloni

Leggi su Danielebartocciblog.it

top player in: gol, assist e tre punti regalati aldi Fabregas. Ranieri e laal tappeto. E oggi anche il ‘Corriere della Serea’ parla di Ale(Made in Jesi) e della. Per Gabigol è sempre una grande festa nella Regione Marche, terra natale del goleader del. Il club lariano, lo ricordiamo, è salito nella massima serie soltanto nei mesi scorsi, con il pareggio contro il Cosenza e la sconfitta della diretta rivale Venezia (2-1 vs Spezia). DA JESI ATRA GOL,E ‘SAN’: CHE STORIA!Ebbene sì, entusiasmo alle stelle in tutta la regione Marche dopo il meritato trionfo di “San” (come lo avevano ribattezzato a Taranto), diventato ormai uno dei goleador più prolifici della storia del, capace di trascinare il suo team a suon di gol e prestazioni dalle categorie minori fino al massimo campionato italiano (dalla D alla A è un attimo).