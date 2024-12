Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes trasportato d’urgenza in ospedale dopo l’attacco di Kevin Owens

Leggi su Zonawrestling.net

Come già riportato sul nostro sito,la sconfitta patita nel main event di Saturday Night’s Main Event,ha brutalmente attaccatocon un piledriver con il serio rischio di averlo infortunato.Clicca qui per approfondire.Una volta portato nel backstage dai soccorsi, il campione WWE è statosu un ambulanza.La situazione quindi sembra essere più seria del previsto.Qui sotto vi alleghiamo il video contenente l’intero attacco post-show e appunto il soccorso verso.EXCLUSIVE: After narrowly losing to Undisputed WWE Championbrutalizes The American Nightmare with a Piledriver just moments after Saturday Night's Main Event goes off the air.#SNME pic.twitter.com/cSYV89siX0— WWE (@WWE) December 15, 2024