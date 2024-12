Ilrestodelcarlino.it - "Un buon servizio ma troppe soste"

Ivan Alesci, siciliano, abita a Cesena e usa frequentemente i mezzi pubblici. "Sono a Cesena a casa della mia ragazza e utilizzo per spostarmi l’autobus. Ildei bus è bene organizzato a Cesena, ho notato che ci sono molte corse ma che non sono ben distribuite in tutte le zone di Cesena. Ilè però molto lento, gli autobus fannofermate e per percorrere pochi chilometri ci vuole molto tempo. Soprattutto nell’ora di punta che coincide con l’uscita da scuola dei ragazzi, per percorrere pochi metri, dalla stazione al centro, si impiega anche mezz’ora di tempo".