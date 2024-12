Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-12-2024 ore 11:30

Luceverdemari trovati dalla redazioneregolare in queste ore su strade ed autostrade della capitale ricordiamo che è chiusa per lavori urgenti la tangenziale est alle 16 tra viale di Tor di Quinto e largo Ferraris IV in direzione dello Stadio Olimpico e per questa chiusura si registrano rallentamenti da via dei Campi Sportivi Alle Questa mattina la ventitreesima edizione dellaurbs Mundi corsa podistica competitiva e manifestazione a passo libero non competitiva Sulla distanza di 10 km già diverse le chiusura al transito le deviazioni per le linee bus nella zona partenza e arrivo da viale dell’Industria ricordiamo che fino al 6 di gennaio le ZTL di centro storico il tridente saranno attive dalle 6:30 alle 20 se sa validità estesa anche alle giornate del sabato e festivi con esclusione del 25 di dicembre per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito