Serie C / La Vis Pesaro consolida il quarto posto col Milan Futuro

I biancorossi di mister Stellone, alla quarta vittoria consecutiva, superano per 2-1 ile si confermano quarta forza del torneo. Momento magico delle marchigiane VALLESINA, 15 novembre 2024 – Per la Vis l’ostacolo di oggi, il, rappresentava un ulteriore test per provare la forza di una squadra che sta stupendo tutti in mezzo a tante grandi, autentica sorpresa del torneo.In una gara comunque molto equilibrata, la Vis ha avuto la meglio di unsempre in partita.Vis in vantaggio con Okoro al 58’, rete molto discussa perché realizzata con il portiere rossonero Nava già a terra dopo un contrasto con il pesarese Paganini. Per il Sig. Gangi di Enna però, si tratta di gol regolare.Ilriesce poi a pervenire al pareggio con Longo al 77’, ma la Vis trova la rete della vittoria allo scadere con Cannavò che all’87’ con uno splendido gol regala ai suoi la quarta vittoria consecutiva che mantiene i biancorossi al