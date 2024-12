Iltempo.it - Roma, il peggior venerdì a 9 giorni dal Giubileo: sciopero, lavori e allagamenti

Leggi su Iltempo.it

Avviso ai pellegrini: «L'ombrello non basterà. Armatevi di"santa"pazienza, portatevi pinne, occhiali e pure un canotto gonfiabile nello zaino. Tutte cose che potrebbero tornarvi utili». Manca una manciata diall'apertura della Porta Santa che segna l'inizio ufficiale dele la città è evidentemente impreparata.la Capitale ha vissuto una dellei giornate degli ultimi anni. Non è tanto per dire. Basta farsi un giro sui social e leggere i commenti deini e dei turisti. Qui non si tratta nemmeno più di delusione e rabbia.si è andati oltre, con gente con le lacrime agli occhi. Ma una grande mano a un certo punto deve essere scesa sulle teste di pedoni, automobilisti e scooteristi per calmarli e convincerli a non trasformare la città in una bolgia di isteria collettiva.