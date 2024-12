Sport.quotidiano.net - Qui Recanatese. Tanti gol subiti in casa. Va blindata la difesa

Elmetto in testa e baionetta innestata lasi appresta ad affrontare un derby alle 14.30 che al "Tubaldi" manca da otto anni ed è fatale che nel frattempo il campanilismo si sia inevitabilmente un po’ "annacquato", ma tutto passa in secondo piano rispetto all’importanza che, soprattutto oggi, riveste la posta in palio considerando che anche la Civitanovese è invischiatissima nella dura bagarre per la sopravvivenza. Insomma, si dovrà badare molto di più alla sostanza rispetto alla forma e questo, per i giallorossi, vuol dire principalmente porre un argine alle recenti debacle difensivelinghe visto che proseguire con la media di incassare tre gol a partita, davanti al pubblico amico, porta inevitabilmente a conseguenze catastrofiche facilmente immaginabili. Aspetto questo difficile da allenare ed anche complesso da comprendere (visto oltretutto il contraltare della imperforabilità esterna) ancor più oggi con l’assenza di un’autentica colonna difensiva come Peppe Bellusci (foto).