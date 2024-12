.com - Promozione / La Biagio Nazzaro rimonta il Tavullia Valfoglia in 9 minuti: 2-1 a Chiaravalle

Vegliò illude gli ospiti nel primo tempo, ma tra il 70? e il 79? il nuovo arrivato Rragami e Cardinali su rigore regalano i 3 punti a mister Fenucci, 15 dicembre 2024 – Bastano 10allaper ribaltare il match contro ile conquistare i tre punti. La squadra di Fenucci, infatti, ha vinto 2-1 la sfida della 15^ giornata del girone A di. Gli ospiti, in vantaggio con Vegliò a metà del primo tempo, sono statiti tra il 70’ e il 79’ grazie alle reti del nuovo arrivato Rragami e di capitan Cardinali su calcio di rigore. Itti restano al nono posto con 20 punti, a -4 dalla zona play-off con una partita da recuperare.Primo tempo Nei primi 45le due squadre si affrontano a viso aperto, con gli ospiti che riescono a passare in vantaggio in contropiede.