Morto Giuseppe Capretti, ex presidente dei Lions

Ascoli Piceno, 15 dicembre 2024 Giorni di lutto, di dolore e di disperazione per Franca Maroni, poetessa, giornalista e collaboratrice del Carlino. Dopo aver perso solo due giorni fa il fratello Alfiero, poco fa è stata colpita da una nuova dolorosa scomparsa, quella del maritoPeppe. Ricoverato all'ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto, Peppe, 80 anni, non ha superato una serie di ischemia e un ictus che ne ha compromesso le funzioni cardia he. Titolare della Concessionaria Renault Rensport in via Napoli, ex carabiniere, negli ultimi anni era informatore scientifico molto conosciuto e apprezzato. Da sempre impegnato nel sociale era statodelClub Host di Ascoli prima e poi del Club di Pedaso era stato anchedella Circoscrizione Marche.