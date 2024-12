Mondiali di Nuoto Italia splendida a Budapest | il bottino complessivo è di 9 medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 15 dicembre 2024 – Splendido ildidall’delaiin Vasca Corta, terminati alla Duna Arena di. Gli Azzurri hanno collezionato nove(un oro, cinque argenti e tre bronzi in bacheca). Sono arrivate 30 finali ottenute e 24 primati personale, con un record europeo in gara, insieme a 5 recordni e un primato mondiale giovanile. I numeri sono importanti e anche preziosi per una Nazionale mista tra giovanissimi e veterani. Il prossimo appuntamento iridato è nell’estate del 2025 in Vasca Lunga.“Abbiamo cercato di avviare e favorire il ricambio generazionale – sottolinea il direttore tecnico Cesare Butini, come riporta feder.it – Ahanno gareggiato molti debuttanti emergenti e l’insieme ha dato risposte confortanti per un ottimo avvio di quadriennio.