Ilfattoquotidiano.it - Molto discusso negli Usa e in Uk, ignorato in Italia: perché recuperare Yellowface

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sono libri cheUsa e in UK suscitano enormi dibattiti culturali, che monopolizzano prime pagine e vetrine delle librerie, ma quando arrivano da noi non se ne accorge nessuno. Qualche settimana fa ero al festival della letteratura di Edimburgo e c’era un libro di cui tutti stavano parlando entusiasti. Ho guardato quando sarebbe uscito ine ho scoperto che da noi era già uscito, ma non se ne era accorto nessuno.Parlo di(Mondadori) di Rebecca F. Kuang (trad. di Giovanna Scocchera). Si tratta di un romanzo ambientato nel dietro le quinte del mondo editoriale americano con uno sguardo dissacrante e una scrittura brillante. Al centro della vicenda c’è June, una scrittrice americana che ruba un manoscritto a una sua amica sino-americana morta soffocata da un pancake. Dopo il furto, notando la qualità del testo, la scrittrice pensa bene di pubblicarlo a suo nome.