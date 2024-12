Sport.quotidiano.net - Milan-Genoa: panchina per Theo. Dentro i giovani Liberali e Jimenez

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 15 dicembre 2024 – Il match di Champions League contro la Stella Rossa ha sì portato in dote la preziosissima quarta vittoria di fila in Europa per ilma, sul piano della prestazione e dell’atteggiamento, i rossoneri hanno deluso e non poco mister Paulo Fonseca che nel post-partita si è duramente sfogato contro i giocatori, a cui per voltare pagina e iniziare una rincorsa verso i piani alti della classifica ha chiesto una prestazione all’altezza della storia del club, che domani compie 125 anni, già dalla gara di questa sera alle 20,45 contro il(diretta su Dazn): “Sarebbe stato troppo facile parlare solo della vittoria dopo la partita o dei quattro successi consecutivi in Champions. Compiremo 125 anni e dovremo essere all’altezza della nostra storia. L’atteggiamento dell’altra sera non era all’altezza di un club che ha scritto la storia del calcio.