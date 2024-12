Lanazione.it - L’Umbria dell’olio torna a sorridere. Raccolta aumentata del 70%. Prezzi variabili, qualità elevata

Perugia, 15 dicembre 2024 – L’oro verde non tradisce. A dirlo è il report della Camera di Commercio. “È stata un’annata ottima per l’olio extravergine di oliva umbro - anche se con rese delle olive non eccezionali - che vede un importante recupero produttivo di olive rispetto all’annata precedente, con picchi fino al +70%. Quanto alla, è nella media umbra, che è, mentre idelle olive per fare l’extravergine pagate ai produttori sono stabili rispetto al 2023 per quanto concerne le compravendite di grandi partite di prodotto e segnano un incremento medio di oltre il 7% per quanto riguarda gli acquisti di piccole partite”. Il quadro emerge, per quanto riguarda la provincia di Perugia (con ricadute anche sul Ternano) dal Listino che pubblica con cadenza settimanale la Borsa Merci, organo della Camera di Commercio del