Ilrestodelcarlino.it - L’odissea per le visite oculistiche: "Costretti a portare i bimbi dai privati"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Prenotare una visita oculistica per i nostri due bambini sta diventando un’impresa. Alla fine anche noi saremoa rivolgerci alla sanità privata". Quella che racconta una coppia maceratese (che chiede di risolo le iniziali – B. M. e F. G. – a tutela dei piccoli), è una delle tante e sempre più frequenti storie di sanità pubblica che viene di fatto negata ai cittadini marchigiani. A rendere più spiacevole la vicenda, però, c’è il fatto che in questo caso sono coinvolti due bambini, di sei e dieci anni. "Mesi fa – racconta questa famiglia, che vive nel capoluogo – i nostri bambini si sono sottoposti a una visita ortottica, al termine della quale la dottoressa ci ha detto che entrambi i nostri figli hanno problemi di daltonismo, consigliandoci una visita oculistica. Così abbiamo chiesto al pediatra l’impegnativa per fare la prenotazione".