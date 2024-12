Sport.quotidiano.net - L’analisi di coach Martino. "Sono mancati i nostri riferimenti offensivi»

"Nei minuti finali la Fortitudo è stata più lucida e più efficace". Però il tecnico forlivese, ex fischiatissimo dal pubblico bolognese come d’altronde l’altro ex Cinciarini, pur dispiaciuto, vede il bicchiere mezzo pieno e dice: "Faccio i complimenti alla Fortitudo per la vittoria, ma anche alla mia squadra che ha disputato una gara solida. Rispetto alla trasferte di Brindisi e Udine dove eravamo, in una partita importante contro un’avversaria importante, siamo andati molto bene per 30 minuti, mentre nel quarto periodo abbiamo sofferto la pressione difensiva della Fortitudo. Il rammarico per la sconfitta è legato a qualche giocata dei singoli che ci è mancata, a qualche episodio come alcuni rimbalziconcessi e alcuni tiri aperti sbagliati che ci hanno condannato alla sconfitta".