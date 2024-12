Quotidiano.net - La moglie ammalata. Il marito: sempre pronti: "Non puoi mai staccare"

Stefano Romagnoli, 68 anni, di Empoli, da 8 è il caregiver di sua, oggi ricoverata in una Rsa. Da quando suaha avuto bisogno di assistenza? "Dopo un’iniziale ipotesi di depressione, 8 anni fa la diagnosi è stata di una patologia neurologica degenerativa. In pochi mesi l’ha portata a esseremeno autosufficiente". Come si è preso cura di lei? "I primi 3-4 anni è andata abbastanza bene: era spaesata, ma ancora autosufficiente. Siamo riusciti a fare dei viaggi all’estero, come tanto le piaceva. Ne avevamo programmato anche uno per questo 2024, per festeggiare i nostri 40 anni di matrimonio". Poi cos’è accaduto? "C’è stato un episodio di epilessia grave. Non poteva più restare da sola. Io lavoravo ancora. A casa si alternavano 3 assistenti in mia assenza, poi tornavo e ci pensavo io.