Ilrestodelcarlino.it - La Lube va a sbattere contro Trento. Oggi la "finalina" con gli iraniani

TRENTINO ITAS 3 CUCINECIVITANOVA 0 TRENTINO ITAS: Michieletto 13, Sbertoli 1, Pellacani 4, Rychlicki 12, Lavia 11, Flavio 10, Laurenzano (L), Garcia, Bristot. N.E. Pesaresi, Magalini, Bartha, Acquarone. All. Soli. CUCINECIVITANOVA: Chinenyeze 7, Boninfante 3, Nikolov 10, Lagumdzija 8, Podrascanin 2, Bottolo 6, Balaso (L), Gargiulo 2, Loeppky 4, Orduna, Poriya, Dirlic. N.E. Bisotto e Davi Tenorio. All. Medei. Arbitri: Carbajal Mozzo (Uru), Mahaven (Usa). Parziali: 25-20 (26’), 28-26 (31’), 25-19 (24’). Note: Trentino bs 16, ace 1, muri 9, ricezione 62% (perfetta 28%), attacco 49%;bs 20, ace 0, muri 5, 48% (27%), 38%. Troppa Itas per la. La semifinale italiana del Mondiale è diche mette al tappeto 3-0 Civitanova ea Uberlandia giocherà per conquistare la kermesse iridata.