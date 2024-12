Ilnapolista.it - Ginnastica, si rifà il processo alla Maccarani ma con procuratori esterni alla Federazione (CorSera)

Leggi su Ilnapolista.it

Siil. Lo scrive il. Accolta la richiesta dei legali delle ragazze Anna Basta e Nina Corradini. Il procuratore generale del Coni Ugo Taucer ha accolto la loro richiesta ma, vista l’astensione della Federdi sostenere l’accusa, ha nominato due.Leggi anche: «ci ha scaraventato una bottiglia addosso, dieci ore di allenamento senza bere»di nuovo aper maltrattamentiScrive il Corriere della Sera con Marco Bonarrigo:luce delle intercettazioni della procura di Monza pubblicate dal Corriere della Sera a inizio dicembre, si rifarà ex novo e in tempi brevi ilsportivo contro Emanuelae Olga Tishina, accusate dalle ex farfalle azzurre Anna Basta e Nina Corradini di maltrattamenti.