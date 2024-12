Tutto.tv - GF, rottura definitiva tra Lorenzo e Shaila? Lui scoppia in lacrime

L’amore è il tema portante della diciottesima edizione del Grande Fratello e tra le storie più travagliate continua ad esserci quella che ha come protagonistiSpolverato eGatta. I due concorrenti hanno vissuto settimane turbolente, che li hanno portati più volte ad allontanarsi per poi riavvicinarsi di nuovo.Sembravano entrambi consapevoli di essere innamorati e di non poter vivere in casa distanti l’uno dall’altro. Eppure quanto accaduto nella diciassettesima puntata con la mamma dell’ex velina ha sicuramente influito. Si è aggiunto a questo anche un nuovo motivo di gelosia da parte del milanese nei confronti della ballerina, che ha sollevato ulteriori malumori. In queste ore però, i due sembrano essere giunti ad una decisione. “Non siamo fatti per stare insieme”,chiude conLa storia diè stata nelle ultime giornate un vero e proprio tira e molla.