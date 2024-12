Ilrestodelcarlino.it - Due indagati per la morte di Roberto

Ci sono dueper il tragico infortunio mortale avvenuto lo scorso mercoledì a Massa Finalese, all’interno della Padana Sali di via Modena ovest. Qui, infatti, schiacciato da un braccio meccanico ha perso la vitaCarani, che era titolare dell’azienda assieme al fratello Graziano. Per atto dovuto la procura di Modena ha iscritto nel registro degliproprio quest’ultimo, che non era presente al momento dei fatti, e l’operaio della stessa ditta che, invece, si trovava sul posto e il primo a dare l’allarme. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. La prossima settimana si procederà alla nomina del consulente della procura per effettuare gli accertamenti tecnici all’interno dell’azienda e sul macchinario in cui l’uomo è rimasto schiacciato. L’avvocato di fiducia del fratello della vittima, iscritto apputo nel registro degli, Diego Galeotti sottolinea che sicuramente nominerà un consulente di parte per prendere parte agli accertamenti.