Depositati nuovi emendamenti e correttivi finali, si allungano i tempi della Manovra

Il governo ha presentato una serie diper la. Ciò ha ritardato i lavori, posticipando l’approdo in Aula di alcuni giorni. Lo ha confermato il presidenteCommissione bilancioCamera, Giuseppe Mangialavori. Tra le nuove proposte si torna a parlare di web tax, criptovalute, Ires e bonus elettrodomestici. L’opposizione ha chiesto che le proposte vengano spacchettate per materia e non inserite in un maxi-emendamento, per facilitarne l’esame da parteCommissione.Calendario: slitta approdo in AulaAl termineriunioneCommissione bilancioCamera, si è reso necessario allungare idell’approdo in Aula2025. Lo conferma Giuseppe Mangialavori, presidentecommissione.La seduta di sabato si è conclusa infatti con il deposito di una serie dida parte del governo Meloni, prolungando così i lavori di esame.