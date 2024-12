Tarantinitime.it - Closing, striscioni contro Melucci, indaga la Digos, solidarietà di Simili

Tarantini Time QuotidianoSono apparsi oggi in città degliil sindaco di Taranto Rinaldoil vice sindaco Gianni Azzaro in merito al mancatoper la vendita del Taranco FC.Si accusa l’amministrazione di essersi esposta con Campbell poi di fatto sparito. Insultil’Ente che già ieri in una nota, ha preso le distanze dalla trattativa invocando trasparenza.Sulla vicenda è intervenuta l’assessore Federicacon una nota dinei confronti die Azzaro: “Tutto ciò è inaccettabile – scrive – Ho sempre condannato atteggiamenti di questo tipo, che nulla hanno a che fare con il senso civico e soprattutto con lo sport. Quest’ultimo deve unire, strutturare e displicare l’essere umano, non dividere. Si può essere in disaccordo sulla posizione politica, sulla tifoseria di una squadra o su un semplice pensiero ma l’offesa personale è ingiusta ed è un atto che va condannato.