Chiesina Uzzanese contromano di notte sull’A11 | muore la 47enne Daniela Boldrini

Montecatini Terme (Pistoia), 14 dicembre 2024 – Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nellasull’autostrada A11.di 47 anni, alla guida di una Volkswagen Polo bianca, è morta dopo essere entratasull’autostrada Firenze-Mare. Tre veicoli coinvolti e due persone ferite, ricoverate in codice giallo all’ospedale di Pistoia.era nata il 24 giugno 1977, viveva con la sua famiglia a San Cassiano a Vico, frazione del comune di Lucca. Uno strazio enorme la sua morte improvvisa: era mamma di tre figli, due femmine e un maschio. Molto conosciuta, in passato era stata segretaria degli studi medici di Sant’Anna in via Pisana a Lucca, sopra la farmacia Martinelli. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanel tratto tra i caselli di Montecatini e, al chilometro 45 in direzione est-ovest.