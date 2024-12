Ilrestodelcarlino.it - Cadavere alla foce del Po: è mistero sull’identità. Recupero difficile

Rovigo, 15 dicembre 2024 – Undel Po di Goro, nel delta del Po, al confine tra Veneto ed Emilia Romagna è stato avvistato nella giornata di oggi. A segnalare il corpo in galleggiamento è stato un uomo che stava navigando in quelle acque con una propria imbarcazione. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i carabinieri. Ilè moltoa causa del fango che ha impedito ai pompieri di avvicinarsi a piedi e con un’imbarcazione. Per questo ildella salma avverrà nella giornata di domani. Intanto èdeldire anche se si tratti di un uomo o di una donna, né a quando risalga il decesso.