Anm | scopo riforma indebolire magistrati

12.40 "Il fine, al di là di quanto si dichiara, è la frammentazione come strategia di indebolimento sia del Csm che della magistratura e della sua esperienza associativa non il rafforzamento del giudice". Così il presidente dell'Anm,Santalucia all'assemblea straordinaria del sindacato delle toghe, parlando delladella giustizia.E alla politica chiede rispetto dei giudici anche"quando adottano provvedimenti sgraditi". La,dice,"è uno strappo non una nuova trama del tessuto costituzionale" e non soddisfa le istanze di giustizia.