Notizie.com - Torna la truffa dello specchietto: arrestato 35enne, ecco come funziona e consigli per evitarlo

Ricordate la? Non ne sentivamo parlare da un po’, ma oraprotagonista con l’arresto di unevitarla.Un episodio di cronaca alza le antenne dell’attenzione degli italiani ancora una volta, oggi diventa sicuramente fondamentale capirela(Notizie.com)L’episodio èto a farsi sentire a Terzigno, in provincia di Napoli, dove è stato, per tentata estorsione e, Bruno Abbruzzesegià noto alle forze dell’ordine. Prima l‘ipotetico incidente, poi le urla e le minacce per avere un risarcimento immediato. La titubanza della vittima che porta a un vero assalto con cric e toni di voce alti per arrivare ai soldi.Proprio in quel momento, in questo episodio, sono arrivati i carabinieri della stazione di Terzigno pronti a rivolgersi all’uomo ancora armato per chiedergli cosa stesse accadendo.