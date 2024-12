Zonawrestling.net - TNA: Joe Hendry è il nuovo #1 contender al TNA World Title per Genesis

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo un ardua lotta, Joece l’ha fatta.Lo scozzese ha trionfato nel Four Way match di Final Resolution ed è quindi riuscito a divenire a tutti gli effetti il prossimo #1al TNAper.JOEIS NUMBER ONEAND WILL CHALLENGE NIC NEMETH FOR THE TNA CHAMPIONSHIP AT!!IT IS FXCKING HAPPENING!!!!!! WE BELIEVE!!!!#TNAFinalResolution #TNAWrestling pic.twitter.com/6I2GjH0vXk— ?????? (@WrestlingCovers) December 14, 2024