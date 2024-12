Liberoquotidiano.it - "Sinner sì, la Kalinskaya no: è una questione mentale". Bomba sulla russa, chi la sgancia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per Jannik, superfluo anche ribadirlo, quello che sta per concludersi è stato un anno leggendario: un diluvio di titoli, tra cui due Slam, e il primo posto per distacco nella classifica Atp. Oggi è lui l'uomo da battere. E l'ex tennista Alberta Brianti ha parlato del sensazionale 2024 del ragazzo di San Candido in un'intervista a Sportal.it, intervista in cui ha rimarcato le doti eccezionali del campione italiano: “È fuori dal normale”, ha tagliato corto. Alberta Brianti non ha dubbi sul carattere e la resilienza che distinguono: “Parliamo di un atleta mentalmente fortissimo. Lo si è visto anche nella gestione del caso che conosciamo. Speriamo che ne possa uscire bene, ha dimostrato che non c'entra niente”. Parole che evidenziano il sostegno e la fiducia nei confronti del giocatore, anche in una stagione non priva di sfide extra-sportive.