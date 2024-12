Ilgiorno.it - Progetto educativo 'On the road' a Varese: iscrizioni aperte fino a lunedì

C’è tempo per partecipareal“On the”, realizzato in collaborazione con la Prefettura di. Sarà attivo a Castellanza e in altri Comuni della provinciaal 22 dicembre. L’iniziativa, rivolta ai giovani con più di 16 anni, offre un’esperienza formativa al fianco della polizia locale e dei soccorritori, consentendo di vivere direttamente sul campo il lavoro delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. Si tratta di una manifestazione di educazione alla sicurezza stradale e alla legalità, che coinvolge i più giovani in attività di pattuglia e soccorso, promuovendo al tempo stesso il senso civico. A promuoverla è l’associazione socio-educativa “Ragazzi on the“ con la partecipazione e il patrocinio di enti e realtà istituzionali. Il tutto con un approccio innovativo, per contribuire a far crescere cittadini più attenti e consapevoli dei rischi.