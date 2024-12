Oasport.it - Nuoto, Sara Curtis e Silvia Di Pietro centrano l’accesso in semifinale nei 50 sl ai Mondiali in vasca corta

Missione compiuta perDinelle batterie dei 50 stile libero donne di questa penultima giornata di gare dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), acqua bianca per massimizzare la prestazione e le due azzurre hanno dovuto fare i conti con le energie rimaste, considerando quanto accaduto ieri con la staffetta 4×50 sl mista (oro mondiale).Ebbene, molto bene Diche è andata ad appena cinque centesimi dal suo personale, stampo un crono da 23.88 (5° tempo dell’overall) ed essendo molto reattiva al via. Lo stesso non si può dire per, costretta a rimontare dopo una primaimperfetta. Tuttavia, il 23.93 della giovane piemontese (primatista italiana della distanza in 23.77) è un buon risultato (settima nell’overall) perché ci sono chiari margini di miglioramento.