Tg24.sky.it - Napoli, bimba di 4 anni cade da scala interna e muore

Unadi 4è morta da unadi un'abitazione morendo sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbe successo a Tufino, in provincia di. Sono stati i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola ad intervenire in via Roma per l'incidente domestico. Sul posto c'era già un equipaggio del 118. Indagini per chiarire la dinamica.