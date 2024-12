Bubinoblog - MARA VENIER: “DOMENICA IN? SE MI VOGLIONO RIMANGO”. E IL 15 DICEMBRE PARATA DI STAR

15, dalle ore 14 alle su Rai1, nuova puntata diIn conche potrebbe ree anche nella prossima stagione.16 edizioni diIn e anche quest’anno dici che sarà l’ultima, ma lo dici ogni anno, ma quale ultima, non scherziamo.Così Bruno Vespa a Cinque Minuti ha introdotto la signora dellafirmata Rai che ha replicato: Se mi, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede.Passiamo agli ospiti del 15. In apertura Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, intervistati in occasione del loro nuovo film “Io e te dobbiamo parlare”, al cinema dal 19per la regia dello stesso Siani.Federica Pellegrini, olimpionica di nuoto e attualmente impegnata come ballerina a “Ballando con le Stelle”, si racconterà tra carriera e vita privata, con in studio anche il suo maestro di ballo Pasquale La Rocca.