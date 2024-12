Sport.quotidiano.net - Mantova: col Sudtirol pareggio batticuore, ma bisogna crescere ancora

Leggi su Sport.quotidiano.net

– Unpiù che tenace chiude sul 2-2 la combattuta sfida in casa del. L’incontro che ha visto per due volte la squadra di Possanzini costretta ad inseguire (prima con ildell’ex Galuppini sul finire del primo tempo e poi con il rigore realizzato da Aramu proprio al 90’), ha confermato le prerogative fin qui fatte vedere dalla matricola biancorossa, sempre volitiva e mai doma anche nei momenti più delicati della gara, ma troppo facilmente perforabile dagli attacchi dell’avversario di turno. Se a questo si uniscono alcuni errori di troppo evidenziati pure al “Druso” dalla compagine virgiliana, sia in fase difensiva che al momento di concludere, è agevole comprendere il ruolino di marcia in trasferta di unche, non solo non havinto in trasferta, ma che nell’ultimo periodo ha rallentato in modo significativo il suo ritmo.