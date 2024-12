Amica.it - Mantelle, stole, scialli e cappe rubano la scena ai soliti soprabiti e dettano tendenza

Leggi su Amica.it

C’è una nuovache si sta facendo notare adesso che l’inverno è arrivato a mescolare le carte in fatto di outfit. Un trend che aveva dominato le passerelle della stagione fredda ma che finora non aveva trovato le temperature giuste per fiorire. Stiamo parlando di tutto ciò che si può annoverare nella categoria di. Questi elementi morbidi, avvolgenti, caldi che di solito vengono considerati complementi al solito cappotto, adesso diventano protagonisti assoluti. Rubando laaio addirittura sostituendosi a essi e diventando a pieno titolo il modo più chic per proteggersi dal freddo. Oltre che a dare un twist tutto nuovo al proprio look.