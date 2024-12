Spazionapoli.it - Lukaku si confida con l’agente: il retroscena inedito sul Napoli

Calcio Ultimissime – Romelusi sarebbeto con il proprio agente, Federico Pastorello. Unsull’attaccante belgaGli occhi dei tifosi sono tutti puntati su di lui: Romelu. Per ilcalcio ultimissime di questa mattina riguardano proprio l’attaccante belga, che sta vivendo un inizio di stagione altalenante. Da quando ha iniziato a vestire la maglia azzurra, ha realizzato 5 gol e servito 5 assist, ma i sostenitori partenopei non sono pienamente convinti del suo rendimento.Sono abituati bene. In passato ilha accolto calciatori del calibro di Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen, che hanno illuminato il San Paolo prima ed il Maradona poi, a suon di giocate e gol. Il 31enne, fin qui, non ha fatto breccia nei cuori di tutti i tifosi, anzi, spesso viene utilizzato come capro espiatorio per una fase offensiva poco entusiasmante da parte della squadra allenata da Antonio Conte.