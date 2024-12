Lanazione.it - Lorenzo, Gabriele e Paolo. Messa in cattedrale per ricordare i tre giovani

Unain ricordo diCerofolini,Lusini eBerbeglia, i tretutti ventenni che hanno perso la vita in dei tragici incidenti., 21 e 20 anni, si erano trovati coinvolti in incidenti stradali, e, 21 anni, fu folgorato mentre stava pescando in Casentino. Le rispettive famiglie hanno deciso di ricordarli insieme, con una celebrazione che si terrà inmartedì 17 dicembre alle ore 18:00. Laverrà officiata dal Vescovo Andrea Migliavacca.