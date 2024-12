Metropolitanmagazine.it - Lo Schiaccianoci, la genesi del balletto più famoso di Tchaikovsky

Loè senza dubbio ilpiùmusicato da, ma la suasi deve principalmente al coreografo francese Marius Petipa. Egli, dopo aver sposato una ballerina russa, era stato incaricato dal direttore dei teatri imperiali Ivan Vsevoložskij di resuscitare lo stagnanterusso. Fu proprio grazie a Petipa che in Russia iniziò una nuova stagione della danza. In essa il coreografo riuscì a far confluire la sua esperienza di primo ballerino e le innovazioni dei capolavori della scuola francese, come Giselle e La Fille Mal Gardée.Lo: ladele le musiche diPh: biography.comMarius Petipa scelse di non far derivare la storia dal racconto originale di E.T.A. Hoffman,e il re dei topi, ma dalla versione edulcorata e fiabesca di Alexandre Dumas.